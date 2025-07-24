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وزير الخارجية الهنغاري: لم ولن تزود أوكرانيا بالأسلحة في المستقبل

04:03 ص الخميس 24 يوليه 2025

وزير الخارجية الهنغاري

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وكالات

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن هنغاريا لم ولن تزود أوكرانيا بالأسلحة ولا ترغب في التورط في النزاع هناك.

وقال سيارتو، إن هنغاريا هي البلاد التي لم تزود أوكرانيا بالأسلحة أبدا، ونحن لن نزودها بالأسلحة في المستقبل.

وأضاف: "ما دامت حكومتنا في السلطة سيكون هدفنا أن تبقى هنغاريا خارج هذه الحرب ولا تتورط فيها"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن بودابست لن تخصص أي موارد مالية لتوريد الأسلحة إلى كييف ولا تشارك في المساعدات التي تقدمها لأوكرانيا الدول الأخرى في الناتو.

يذكر أن الدول الغربية اتفقت في الفترة الأخيرة على آلية جديدة لتقديم الأسلحة لأوكرانيا، حيث ستوردها الولايات المتحدة بتمويل من بعض الدول الأوروبية في حلف الناتو.

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وزير الخارجية الهنغاري تزويد أوكرانيا بالأسلحة اوكرانيا هنغاريا
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