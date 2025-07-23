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روسيا تدعو السيسي لحضور القمة الروسية العربية أكتوبر المقبل

10:24 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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وكالات

أعلن نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية مكسيم مكسيموف، توجيه دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الروسية العربية بموسكو.

وأضاف الدبلوماسي الروسي خلال كلمته في حفل بمناسبة الذكرى 73 لثورة 1952 المصرية: "من المقرر عقد أول قمة روسية عربية في موسكو يوم 15 أكتوبر الجاري، تهدف إلى تأكيد توجهنا المشترك نحو التقارب وتوسيع التعاون. سنكون سعداء بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظرائه من الدول الأخرى في هذا اللقاء".

وأشار مكسيموف أيضا إلى أن موسكو والقاهرة تعملان بنشاط على إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، فيما تتطور العلاقات الثنائية المتعددة الأوجه "في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الشامل".

ويوم الخميس الماضي، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا زعماء الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي يخطط لعقدها في 15 أكتوبر المقبل.

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