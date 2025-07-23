وسط بكاء الأطفال والنساء.. 11 صورة توثق المجاعة في غزة

القاهرة- مصراوي

الأسواق خالية من الطعام، النفايات البشرية تتكدس، الأمراض تنتشر، والناس في غزة "ينهارون في الشوارع من شدة الجوع والعطش". هكذا وصف بيان مشترك صدر يوم الأربعاء عن أكثر من 100 منظمة إنسانية دولية، في تحذير صارخ يدعو إسرائيل إلى إنهاء الحصار فوراً.

وأكد البيان، الذي وقّعته 111 جهة من بينها "ميرسي كور"، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة "ريفوجيز إنترناشونال"، أن قطاع غزة يواجه نقصاً كارثياً في الغذاء والماء والإمدادات الطبية، في وقت تتكدس فيه آلاف الأطنان من المساعدات عند المعابر دون السماح بدخولها.

وأضاف البيان أن الحصار الإسرائيلي يحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، مشيراً إلى أن عمال الإغاثة أنفسهم باتوا يقفون في طوابير للحصول على الطعام، ويخاطرون بحياتهم لتأمين الغذاء لعائلاتهم.

وفي ظل هذا الواقع المأساوي، نشرت وسائل إعلام دولية، من بينها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، صوراً توثق آثار المجاعة على الأطفال وكبار السن في غزة، في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية.

بالتوازي، خرج آلاف المتظاهرين في إسرائيل إلى منطقة "كرياه" في تل أبيب، حيث مقر قيادة الجيش، مطالبين بوقف الحرب على غزة وتسليط الضوء على تقارير المجاعة المتزايدة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، رفع المتظاهرون أكياساً من الطحين وصوراً لأطفال من غزة ماتوا جوعاً، احتجاجاً على منع إدخال المساعدات.

وقال منظم الاحتجاج، ألون لي-غرين: "نرفع صور أطفال فلسطينيين ماتوا من الجوع... ماتوا بينما تمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة. نحن هنا لنطالب بوقف المجاعة".