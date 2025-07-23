إعلان

وسط بكاء الأطفال والنساء.. 11 صورة توثق المجاعة في غزة

08:13 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المجاعة في غزة
  • عرض 11 صورة
    المجاعة في غزة
  • عرض 11 صورة
    المجاعة في غزة
  • عرض 11 صورة
    المجاعة في غزة
  • عرض 11 صورة
    المجاعة في غزة
  • عرض 11 صورة
    المجاعة في غزة
  • عرض 11 صورة
    المجاعة في غزة
  • عرض 11 صورة
    المجاعة في غزة
  • عرض 11 صورة
    المجاعة في غزة
  • عرض 11 صورة
    المجاعة في غزة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

الأسواق خالية من الطعام، النفايات البشرية تتكدس، الأمراض تنتشر، والناس في غزة "ينهارون في الشوارع من شدة الجوع والعطش". هكذا وصف بيان مشترك صدر يوم الأربعاء عن أكثر من 100 منظمة إنسانية دولية، في تحذير صارخ يدعو إسرائيل إلى إنهاء الحصار فوراً.

وأكد البيان، الذي وقّعته 111 جهة من بينها "ميرسي كور"، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة "ريفوجيز إنترناشونال"، أن قطاع غزة يواجه نقصاً كارثياً في الغذاء والماء والإمدادات الطبية، في وقت تتكدس فيه آلاف الأطنان من المساعدات عند المعابر دون السماح بدخولها.

وأضاف البيان أن الحصار الإسرائيلي يحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، مشيراً إلى أن عمال الإغاثة أنفسهم باتوا يقفون في طوابير للحصول على الطعام، ويخاطرون بحياتهم لتأمين الغذاء لعائلاتهم.

وفي ظل هذا الواقع المأساوي، نشرت وسائل إعلام دولية، من بينها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، صوراً توثق آثار المجاعة على الأطفال وكبار السن في غزة، في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية.

بالتوازي، خرج آلاف المتظاهرين في إسرائيل إلى منطقة "كرياه" في تل أبيب، حيث مقر قيادة الجيش، مطالبين بوقف الحرب على غزة وتسليط الضوء على تقارير المجاعة المتزايدة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، رفع المتظاهرون أكياساً من الطحين وصوراً لأطفال من غزة ماتوا جوعاً، احتجاجاً على منع إدخال المساعدات.

وقال منظم الاحتجاج، ألون لي-غرين: "نرفع صور أطفال فلسطينيين ماتوا من الجوع... ماتوا بينما تمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة. نحن هنا لنطالب بوقف المجاعة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجاعة في غزة صور توثق المجاعة في غزة أسواق غزة خالية من الطعام إنهاء الحصار في غزة فورا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)