إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حروبا غير مسبوقة على جبهات متعددة

08:00 م الأربعاء 23 يوليو 2025

إيال زامير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن الجيش الإسرائيلي يخوض حربًا "غير مسبوقة في تاريخه"، مشيرًا إلى أن القوات العسكرية تعمل في طهران وصنعاء وبيروت وسوريا وجنين، فيما تبقى غزة مركز الثقل الرئيسي للعمليات.

وأكد زامير، في تصريحات صحفية، أن الجيش يواجه تحديات متعددة الجبهات بشكل متزامن ويعمل دون توقف، مضيفًا: "نحن في مفترق طرق حاسم ستكون له تداعيات إستراتيجية على مستقبل المعركة".

وشدد رئيس الأركان على أهمية سلاح البر، واصفًا إياه بأنه "أساس الحسم الإستراتيجي" ولا يمكن الاستغناء عنه في المعركة الجارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي إسرائيل تخوض حروب على جبهات متعددة القوات العسكرية الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)