رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حروبا غير مسبوقة على جبهات متعددة

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن الجيش الإسرائيلي يخوض حربًا "غير مسبوقة في تاريخه"، مشيرًا إلى أن القوات العسكرية تعمل في طهران وصنعاء وبيروت وسوريا وجنين، فيما تبقى غزة مركز الثقل الرئيسي للعمليات.

وأكد زامير، في تصريحات صحفية، أن الجيش يواجه تحديات متعددة الجبهات بشكل متزامن ويعمل دون توقف، مضيفًا: "نحن في مفترق طرق حاسم ستكون له تداعيات إستراتيجية على مستقبل المعركة".

وشدد رئيس الأركان على أهمية سلاح البر، واصفًا إياه بأنه "أساس الحسم الإستراتيجي" ولا يمكن الاستغناء عنه في المعركة الجارية.