كمبوديا: تايلاند استهدفت مواقع تابعة لنا حتى صباح اليوم

بانكوك- (أ ب)

بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية أن تايلاند استخدمت الغارات الجوية في القتال حيث استهدفت مواقع في كمبوديا حتى صباح اليوم السبت.

وكان وزيرا الدفاع في تايلاند وكمبوديا قد وقعا في وقت سابق اليوم السبت اتفاقا يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار عقب أسابيع من الاشتباكات الحدودية.

ويشمل وقف إطلاق النار جميع أنواع الأسلحة والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والأهداف العسكرية في جميع المناطق.

وينص الاتفاق أيضا على عدم القيام بأي تحركات عسكرية أخرى من قبل أي من الجانبين وعدم انتهاك المجال الجوي لأي من الجانبين لأغراض عسكرية.

وينص الاتفاق أيضا على أن تعيد تايلاند بعد صمود وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، 18 جنديا كمبوديا كانت تحتجزهم كأسرى منذ اندلاع القتال في يوليو/تموز الماضي وكان إطلاق سراحهم مطلبا رئيسيا للجانب الكمبودي.

ويدعو الاتفاق أيضا الجانبين إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحظر زرع ألغام أرضية وهو ما يمثل مصدر قلق كبير لتايلاند.

وينص بند آخر على أن الطرفين "يتفقان على الامتناع عن نشر معلومات كاذبة أو أخبار زائفة".

وكان وزيرا دفاع البلدين قد التقيا عند نقطة تفتيش حدودية بين مقاطعة بايلين الكمبودية ومقاطعة تشانثابوري التايلاندية، عقب مناقشات تمهيدية في لجنة حدودية مشتركة خلال الأيام الأخيرة.

واندلع القتال في العديد من النقاط على طول الحدود بين تايلاند وكمبوديا الممتدة لمسافة حوالي 800 كيلومتر، حيث اتهم كلا البلدين الآخر بقصف مناطق مدنية، وهي مزاعم نفاها كل جانب.

ونزح مئات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود وقتل أكثر من 100 شخص، من بينهم العشرات من المدنيين بسبب الاعمال القتالية بين البلدين.

ووقعت اشتباكات كثيفة أيضا في يوليو الماضي، وانتهت بعد بضعة أيام بوقف لإطلاق النار.

وفي أكتوبر، اتفق الجانبان على سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة الحدودية وإجراء عمليات مشتركة لإزالة الألغام.