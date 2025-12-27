"سابقة تاريخية في البيت الأبيض".. كارولين ليفيت تعلن حملها

كتبت- سهر عبد الرحيم:

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، مساء الجمعة عبر حسابها على إنستجرام، أنها تنتظر مولودًا ثانيًا، وهي فتاة من المقرر ولادتها في مايو 2026.

ونشرت ليفيت، البالغة من العمر 28 عامًا وأصغر شخص يشغل هذا المنصب، صورة استعرضت فيها بطنها وهي بجانب شجرة عيد الميلاد، وقالت: "أعظم هدية كريسماس على الإطلاق. طفلة ستولد في مايو 2026".

وأضافت "ممتنة للغاية للرئيس ترامب ورئيسة موظفينا سوزي وايلز لدعمهما، ولحرصهما على تهيئة بيئة داعمة للأسرة في البيت الأبيض".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن ليفيت ستظل في منصبها، وأنها ستسجل "سابقة تاريخية" كأول متحدثة باسم البيت الأبيض تشغل المنصب وهي حامل.