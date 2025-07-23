استشهاد الصحفية ولاء الجعبري و5 من أطفالها بغارة إسرائيلية

وكالات

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بغزة، اليوم الأربعاء، باستشهاد الصحفية الفلسطينية ولاء الجعبري و5 من أطفالها في غارة إسرائيلية على حي تل الهوى بمدينة غزة وسط قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال، اليوم، غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين، إذ قال مصدر في المستشفى المعمداني إن فلسطينيًا اُستشهد وأُصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة وسط القطاع.

كما أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومن جانبه، أفاد مصدر في مستشفى الأقصى بانتشال جثامين 6 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة دير البلح بقطاع غزة.







