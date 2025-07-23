البث العبرية: واشنطن تهدد حماس بسحب الضمانات بشأن اتفاق غزة

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأأربعاء، إن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى حركة حماس مفادها أنه إذا لم تسلم الحركة جوابها قريبًا بشأن المقترح الإسرائيلي الأخير فإن واشنطن ستتراجع عن بعض الضمانات التي تم التوافق عليها.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمني لموقع "واللا" الإسرائيلي، إن المفاوضات بشأن غزة في المرحلة الأخيرة.

وينوي المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاجتماع في روما يوم غد الخميس مع كبار المسؤولين القطريين والإسرائيليين لمواصلة المفاوضات بشأن غزة، وفقًا لموقع "أكسيوس".

وفي وقتٍ سابق من يوليو الجاري، قدمت إسرائيل الخطة الثالثة حول انتشار قواتها في غزة طوال فترة الهدنة التي تمتد لـ60 يومًا، وبموجب الخطة؛ فإن تل أبيب ستقلص وجودها العسكري إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين على طول الحدود الجنوبية قرب رفح، وفقًا لما ذكره مصدران لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وتنتظر إسرائيل والوسطاء رد حركة حماس على الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار الذي قدمته تل أبيب، إذ يعتقد الوسطاء أن الكرة الآن في ملعب حماس، وفقًا لما نقلته القناة الـ12 عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

ومنذ 6 يوليو الجاري وبعد انقطاع دام لأشهر، تُجرى محادثات بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة لإنهاء حرب غزة الدائرة منذ أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 58 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 138 ألفًا آخرين.