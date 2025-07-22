بعد رفض تأجيل قرار ترامب.. آلاف الأفغان في أمريكا مهددون بالترحيل

نيويورك - (أ ب)

بات آلاف الأفغان في الولايات المتحدة غير محميين من الترحيل بعدما رفضت محكمة استئناف اتحادية تأجيل قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء وضعهم القانوني.

وقالت هيئة الدائرة الرابعة لمحكمة الاستئناف في فرجينيا المؤلفة من ثلاثة قضاة في حكم في ساعة متأخرة من أمس الاثنين إن "الأدلة التي تسوغ اتخاذ الإجراء الاستثنائي بتأجيل الموعد كانت غير كافية"، بما يعني أنه لم يتم تأجيل قرار الإدارة بشأن عدم تمديد وضع الحماية المؤقت للأشخاص الوافدين من أفغانستان والكاميرون.

وانتهى وضع الحماية المؤقت في 14 يوليو لكن محكمة الاستئناف مددته لفترة قصيرة حتى 21 يوليو بينما كانت تدرس طلبا لتأجيل أطول.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي في مايو إنها ستنهي وضع الحماية المؤقت لـ 11700 شخص من أفغانستان في غضون 60 يوما، وسمح لهم الوضع، المطبق منذ 2022، بالعمل وكان يمنع الحكومة من ترحيلهم.





