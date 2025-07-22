وزير خارجية فرنسا: أطالب بالسماح للصحافة بدخول غزة لإظهار ما يحدث فيها

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة غير مقبول، واصفًا ما يحدث بـ"فضيحة" يجب أن تتوقف فورًا.



وطالب بارو بأن تتمكن الصحافة من الدخول إلى غزة لتظهر ما يحدث هناك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"، اليوم الثلاثاء.



وأدان وزير الخارجية الفرنسي الهجمة الإسرائيلية البرية الجديدة، قائلًا "لم يعد هناك أي مبرر لهذا الهجوم على غزة".



وأفادت تقارير إسرائيلية، أمس الاثنين، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت بريًا إلى دير البلح وسط قطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.



وقالت إن قوات من لواء جولاني بينها وحدات هندسية ومدرعات بدأت التوغل جنوب دير البلح، مشيرة إلى أن العملية، التي تشمل كتيبة واحدة، قد تعمل لأسابيع حسب التطورات السياسية.