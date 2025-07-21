السلطة الفلسطينية: 93% من أطفال غزة معرضون لخطر المجاعة

وكالات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن قطاع غزة يواجه أزمة جوع كارثية، مؤكدًا أن إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة.

وأضاف مصطفى، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتشر، حذر من أنه في حالة عدم إتاحة وصول فوري وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، فإن قطاع غزة يواجه خطر الانزلاق نحو مجاعة كارثية ومزيد من الفوضى وفقدان جماعي إضافي للأرواح.

ولفت إلى أن وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ومؤسسة "أنقذوا الأطفال"، حذرتا من أن أكثر من 900 ألف طفل، أي 93% من أطفال غزة، معرضون لخطر المجاعة.

ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني أن 3500 طفل دون سن الخامسة، يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب التجويع، مشددًا على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية لتوفير الغذاء والدواء لسكان قطاع غزة.

كما ذكر مصطفى، أن إسرائيل تحتجز عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وهذا يقوض قدرتها على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار المفروض على الضفة الغربية، وألا يقف صامتًا أمام المجاعة في القطاع.