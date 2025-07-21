وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في مدينة الحديدة باليمن.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن سلاح الجو هاجم قبل قليل أهدافًا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

وهدد كاتس أن "الحوثيون سيدفعون أثمانًا باهظة على إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل".

والأسبوع الماضي، تسببت هجمات جماعة الحوثي في إغلاق ميناء إيلات (أم الرشراش) وإيقاف جميع أنشطته.

وتواصل جماعة الحوثي اليمنية، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، فضلًا عن استهداف السفن التابعة لها في البحر الأحمر إسنادًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأكدت الجماعة أنها لن توقف عملياتها إلا بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.