سموتريتش: الحكومة صادقت خطوات كبرى لتعزيز الاستيطان في الشمال والجنوب

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتيش، الأحد، إن حكومة الاحتلال صادقت اليوم على خطوات كبرى لنمو وتعزيز الاستيطان في الشمال والجنوب لبناء جبهة داخلية صهيونية قوية.

وأشار سموترتيش، إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصصت 1.3 مليار شيكل لتيسير عودة سكان بلدات الشمال والجنوب لبيوتهم واستقبال سكان جدد.

وأوضح سموتريتش، أن الحكومة صادقت على حوافز كبرى لسكان غلاف غزة والبلدات الحدودية مع لبنان ودعم السلطات المحلية.

وصرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أمير داوود، بأن الضفة الغربية "تشهد إبادة جغرافية حقيقية على عدة مستويات، بالتوازي مع ما يحدث من إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة".

وقال داوود في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، إن "الضفة الغربية تتعرض لعمليات استيطانية تصاعدية خطيرة، فمنذ مطلع شهر يوليو دفع الاحتلال الإسرائيلي، بأكثر من 20 مخططا لصالح المستوطنات، وإقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية، إضافة إلى هجمات المستوطنين التي لا تتوقف نهائيا".