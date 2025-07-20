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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إقليم "كاجايان" الفلبيني

12:17 م الأحد 20 يوليه 2025

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مانيلا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة إقليم كاجايان الفلبيني بعد ظهر اليوم الأحد، طبقا لما ذكره المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

ووقع الزلزال حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهرا، على بعد حوالي 14 كيلومترا شمال غرب بلدة كالايان، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأحد.

وأضاف المعهد أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وتابع أنه بينما من المحتمل حدوث هزات ارتدادية، إلا أنه من غير المتوقع أن يلحق الزلزال أضرارا بالبنية التحتية.

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