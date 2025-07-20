غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الجنوبية لمخيم البريج وسط قطاع غزة



وكالات

استهدفت غارة إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، المناطق الجنوبية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ولا يختلف الوضع في وسط قطاع غزة وكذلك في مناطق الجنوب كثيرا عن مدينة غزة وشمال القطاع، فالقصف مستمر، وأيضا المجاعة مستمرة.

ومازال جيش الاحتلال يكثف من غاراته على وسط قطاع غزة، حيث استهدف منزلا يعود لعائلة عقل، ونُقل على إثر هذا الاستهداف 12 شهيدًا وعدد كبير من المصابين إلى مستشفى العودة.

وقصفت قوات الاحتلال في النصيرات أيضًا، مجموعة من المواطنين في مخيم البريج، ونُقل على إثر ذلك شهيدان وعدد من المصابين إلى مستشفى العودة.

وفي مدينه خان يونس، جنوبي قطاع غزة، توجد العمليات العسكرية الإسرائيلية على أشدها، فجيش الاحتلال وسع عملياته البرية على مدار اللحظة، وفي المناطق الغربية، وتحديدًامنطقة المواصي المكتظة بمئات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون في أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.

وارتقى 15 شهيدًا وعدد كبير من المصابين، جراء استهداف مُسيَّرات إسرائيلية خيام تؤوي نازحين، وتم نقل بعضهم إلى مجمع ناصر الطبي والبعض الآخر إلى المستشفى الكويتي التخصصي الميداني غربي مدينه خان يونس، وفقا للغد.