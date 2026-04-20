الإعدام للمتهم بقتل زوجته في بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

03:18 م 20/04/2026

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل محيي الدين، وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بالإعدام شنقًا، اليوم الاثنين، لسائق متهم بقتل زوجته، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، عقب إحالته في جلسة سابقة.

تفاصيل الواقعة


وتعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2025 بدائرة قسم الضواحي، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم بقتل زوجته المجني عليها مروة داود عبد الغفار أحمد عمدًا مع سبق الإصرار.

نية مسبقة وسلاح أبيض


وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، حيث أعد سلاحًا أبيض "سكين"، وتوجه إلى مسكن الزوجية، وانهال على زوجته طعنًا حتى فارقت الحياة، محدثًا إصاباتها الواردة بتقرير الطب الشرعي.

إجراءات قانونية سابقة


وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، قبل أن تصدر حكمها النهائي بإعدامه شنقًا.

