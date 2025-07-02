وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، إن طياري سلاح الجو الإسرائيلي الذين تصدوا للصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال حرب الاثني عشر يوما، اقترحوا على القيادة العسكرية إسقاط حمولتهم المتبقية من الذخائر على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن بيان لسلاح الجو الإسرائيلي، إلى أن الطيارين الذين كُلفوا باعتراض الصواريخ الإيرانية، زوّدوا مقاتلاتهم بصواريخ جو/ أرض. وما أن انتهى الطيارون من اعتراض الصواريخ الإيرانية تواصلوا مع غرفة العمليات وطالبوا القيادة العسكرية بإسقاط حمولتهم المتبقية من الذخائر على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

لاحقا، أمر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار بتوسيع المبادرة لتشمل كافة الأسراب المشاركة في اعتراض الصواريخ الإيرانية، لتكثيف الهجمات على قطاع غزة باستخدام الذخائر المتبقية المحمّلة على المقاتلات الإسرائيلية.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تعرض قطاع غزة لقصف جوي عنيف على مدار 12 يوما من الحرب مع إيران، إذ كانت عشرات المقاتلات التي تنتهي من مهمة اعتراض الصواريخ الإيرانية تمر فوق غزة في طريق عودتها وتسقط مئات الذخائر على القطاع.