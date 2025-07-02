نتنياهو يتعهد بإخراج جميع الأسرى والقضاء على حماس

وكالات

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وقال نتنياهو: "سنستأصل حركة حماس من جذروها وانتهينا من عهد حماستان"، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إسرائيل وافقت على الشروط الضرورية لهدنة مدتها 60 يومًا، لافتا إلى أنه سيعمل خلال تلك الفترة مع كل الأطراف على إنهاء الحرب.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء في منشور على منصته "تروث سوشيال": "آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءًا".