رئيس الوزراء اللبناني: معالجة ملف سلاح حزب الله تسير بشكل إيجابي

وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، إن الأمور تسير بشكل إيجابي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري حول البحث عن معالجة ملف سلاح حزب الله.

وذكر سلام، في حديثه لصحيفة "النهار" اللبنانية، أن الأمور تسير بشكل إيجابي في المشاورات مع عون وبري حول الرد اللبناني الرسمي على المقترحات الأمريكية التي قدمها الموفد الأمريكي لسوريا، توم براك.

وأشار إلى أن هذا المسار الإيجابي يستند إلى الثوابت الوطنية، خصوصًا ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم للرئيس عون، مع التشديد على عدم الحياد عن اتفاق الطائف.

وأكد سلام أن هناك "تفاهمًا مفتوحًا" مع الرئيس جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، لافتًا إلى أن الرد اللبناني لم يكتمل بعد، لكنه يركز على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها، خاصة الانسحاب من المناطق الخمس المحتلة ووقف الاعتداءات، قبل الانتقال إلى أي بحث بشأن الملفات الأخرى.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "قدم لنا الموفد الأمريكي إلى سوريا توم براك رؤيته ولم تكن على شكل إنذار. ونحضر جملة من الأفكار والملاحظات للرد عليه".