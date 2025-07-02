مقتل طفلين في انفجار قذيفة صاروخية وسط أفغانستان

كابول - (د ب أ)



أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، أن طفلان من البدو قتلا وأصيب آخر، بعد انفجار قذيفة صاروخية في ولاية جور وسط أفغانستان.



ووقع الحادث أمس الثلاثاء، في منطقة باندباين في فيروزكوه، عاصمة ولاية جور، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.



وقال عبد الرحمن بدري، المتحدث باسم الشرطة الإقليمية إن الطفلين كانا يقومان برعي الماشية عندما عثرا على قذيفة صاروخية غير منفجرة.



وأضاف أن "الانفجار وقع عندما حاولا نقل القذيفة وهي من بقايا حروب سابقة".



ومازالت ولاية غور، مثل الكثير من الولايات في أفغانستان ملوثة بشكل كبير بمخلفات الحروب المميتة .





