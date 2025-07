وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على خطاب الشرع: "ألقى اللوم على الضحايا"

وكالات

علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، على خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلًا إنه "كان عرضًا لدعم المهاجمين الجهاديين وإلقاء اللوم على الضحايا (الأقلية الدرزية)".

وأضاف ساعر، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه على المجتمع الدولي واجب ضمان أمن وحقوق الأقليات في سوريا.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "يجب ربط قبول سوريا مجددًا في المجتمع الدولي بحماية الأقليات".

