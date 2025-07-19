وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على خطاب الشرع: "ألقى اللوم على الضحايا"

وكالات

علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، على خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع، قائلًا إنه "كان عرضًا لدعم المهاجمين الجهاديين وإلقاء اللوم على الضحايا (الأقلية الدرزية)".

وأضاف ساعر، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه على المجتمع الدولي واجب ضمان أمن وحقوق الأقليات في سوريا.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "يجب ربط قبول سوريا مجددًا في المجتمع الدولي بحماية الأقليات".

The speech of Syrian President Ahmed al-Shara was a display of support for the jihadists attackers (in al-Shara’s words: “The Bedouin tribes as a symbol of noble values and principles”) and blaming the victims (the attacked Druze minority).

Al-Shara spiced all this with… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 19, 2025

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قال في كلمة له بعد إعلان وقف إطلاق النار في السويداء اليوم السبت، إن طموحات انفصالية ظهرت لدى شخصيات استقوت بالخارج، مؤكدًا أن ذلك لا يصب في مصلحة سوريا.

وأضاف "الأحداث أثبتت أن أبناء السويداء يقفون إلى جانب الدولة باستثناء فئة صغيرة إنه"، مشيرًا إلى أنه "لا يجوز محاكمة الطائفة الدرزية بأكملها على أفعال قلة قليلة".

وأكد الرئيس السوري التزام حكومته "بحماية كل الأقليات"، مشددًا على أن "سوريا ليست ميدانًا لتجارب التقسيم والانفصال".

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أعلنت الرئاسة السورية، في بيان، وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار في السويداء، فيما بدأت قوات الأمن الداخلي بالانتشار في المدينة.