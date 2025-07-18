الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة بحق روسيا

بروكسل - (د ب أ)

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على حزمة العقوبات الـ18 بحق روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما صرح عدة دبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)

وتستهدف حزمة العقوبات القطاعين المالي والطاقة في روسيا وتأتي ردا على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا.

وكانت سلوفاكيا تعرقل حزمة العقوبات، مستشهدة بمخاوف بشأن وارداتها من الغاز. وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أمس الخميس إنه أصدر تعليمات لممثلي سلوفاكيا بالموافقة على الإجراءات.

وذكر فيكو أن الاستمرار في عرقلة الخطوة ستكون لها "آثارا عكسية" على مصالح سلوفاكيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27 دعم العقوبات الجديدة قبل تنفيذها.