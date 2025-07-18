إعلان

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة بحق روسيا

10:57 ص الجمعة 18 يوليو 2025

الاتحاد الأوروبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بروكسل - (د ب أ)

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على حزمة العقوبات الـ18 بحق روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما صرح عدة دبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)

وتستهدف حزمة العقوبات القطاعين المالي والطاقة في روسيا وتأتي ردا على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموافقة على وقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا.

وكانت سلوفاكيا تعرقل حزمة العقوبات، مستشهدة بمخاوف بشأن وارداتها من الغاز. وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أمس الخميس إنه أصدر تعليمات لممثلي سلوفاكيا بالموافقة على الإجراءات.

وذكر فيكو أن الاستمرار في عرقلة الخطوة ستكون لها "آثارا عكسية" على مصالح سلوفاكيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27 دعم العقوبات الجديدة قبل تنفيذها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا روسيا فلاديمير بوتين سلوفاكيا بوتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نصيحة طبية| يخفض الكوليسترول ويحمي القلب.. طعام يقلل خطر الإصابة بالسكري
ذروة فصل الصيف.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة