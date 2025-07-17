إسرائيل تستهدف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة شمال غزة

(وكالات)

أصيب كاهن وعدد من المدنيين، اليوم الخميس، جراء قصف مدفعي استهدف كنيسة "العائلة المقدسة" في شمال قطاع غزة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع.

ونُفّذ القصف، بواسطة قذيفة أطلقتها دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة كاهن الرعية الأب جابرييل رومانيلي، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، بينهم طفل من ذوي الإعاقة، وامرأتان، ومسن، فيما وُصفت حالتان على الأقل بالحرجة.

وقال الدكتور فاضل نعيم، مدير مستشفى الأهلي القريب من موقع القصف، إن الكنيسة كانت تؤوي عشرات المدنيين من المسلمين والمسيحيين، من بينهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقع مبنى الكنيسة على مقربة من مستشفى الأهلي، في منطقة تتعرض منذ أيام لقصف مكثف من قبل الاحتلال.

في المقابل، حملت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استهداف الكنيسة، معتبرة أن "الهجمات المتواصلة على المدنيين غير مبررة"، وقالت: "لا يوجد أي مبرر عسكري يبرر هذا السلوك".