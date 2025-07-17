حظر حيازة الأسلحة والسكاكين في الحافلات والقطارات ببرلين

برلين - (د ب أ)



فرضت العاصمة الألمانية برلين حظرا على حيازة السكاكين وأسلحة أخرى في جميع قطارات الضواحي ومترو الأنفاق والحافلات والترام اعتبارا من اليوم الخميس.



وتسعى الحكومة المحلية لولاية برلين والشرطة عبر هذا الإجراء إلى الحد من جرائم العنف وضمان سلامة أكبر في وسائل النقل المحلية.



ويشمل هذا الحظر جميع أنواع السكاكين، بالإضافة إلى الأسلحة الصوتية، والمواد المهيجة، ومسدسات الإشارة. وينطبق الحظر أيضا على مباني وأرصفة محطات القطارات، ولكنه لا يشمل محطات الحافلات والترام.



وتُسهّل اللائحة الجديدة عمل الشرطة، حيث يمكنها الآن التحقق مما إذا كان شخص ما يحمل سلاحا في محطة قطار على سبيل المثال، بغض النظر عن وجود اشتباه محدد، وهو ما كان محظورا سابقا. كما يمكن مصادرة السكاكين أو عبوات رذاذ الفلفل التي يتم العثور عليها.



كما سنّت ولايات ألمانية أخرى حظرا مماثلا على حيازة الأسلحة، من بينها هيسن وهامبورج. وتخطط ولايات أخرى مثل بادن-فورتمبرج لاتخاذ خطوة مماثلة.



ويشمل حظر برلين الجديد على حيازة الأسلحة في الحافلات والقطارات استثناءات لبعض الفئات المهنية، مثل الشرطة وقوات الإطفاء. وهناك أيضا استثناءات للطهاة أو أصحاب المطاعم وناقلي البضائع وغيرهم من العاملين الذين يحملون السكاكين لأغراض العمل. كما يستُثنى من الحظر نقل السكاكين المشتراة حديثا والتي لا تزال في عبوتها.



ويُطبَّق حظر قانوني منذ فترة طويلة على حيازة الأسلحة على متن قطار المسافات الطويلة.







