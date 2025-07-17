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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17-6-2025 مع بداية التعاملات

07:42 ص الخميس 17 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 17-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر خلال تعاملات الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 16-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس وهي كالآتي:

-سعر الذهب عيار 24 سجل 5297 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 سجل 4635 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 سجل 3973 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 37020 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 3340 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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