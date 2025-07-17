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بقوة 7.3 درجة.. زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية وتحذيرات من تسونامي

12:58 ص الخميس 17 يوليو 2025

زلزال- أرشيفية

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وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم الخميس، إن زلزالا بقوة 7.3 درجة على سلم ريختر ضرب قبالة سواحل ألاسكا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام محلية ذاتها، أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة في المحيط الهادئ، على بعد 87 كيلومترا جنوب ساند بوينت وهي قرية صغيرة في أرخبيل جزر شوماجين.

وذكرت المصادر نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن السلطات فعلت أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي، وفقا لروسيا اليوم.

ويشمل التحذير من تسونامي منطقة ساحلية واسعة قبالة جنوب غرب ألاسكا بما في ذلك خليج كوك، وينتهي التحذير قبل منطقة أنكوريج أكبر مدينة في ولاية ألاسكا الأمريكية والأكثر اكتظاظا بالسكان في هذه البرية الشاسعة.

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