إعلان

بسبب "المدينة الإنسانية".. بريطانيا تبحث فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي

06:31 م الأربعاء 16 يوليه 2025

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لندن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه يدرس فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بسبب مقترحه نقل الفلسطينيين من غزة إلى "مدينة إنسانية" في رفح.

وهذا أحدث مؤشر على تصاعد التوترات بين الحكومات الأوروبية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتس قال للصحفيين، الأسبوع الماضي، إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحضير لإنشاء معسكر على أنقاض مدينة رفح، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف كاتس أنه سيتم إدخال الفلسطينيين إلى المخيم بعد إجراء فحص أمني للتأكد من أنهم ليسوا عناصر من حماس، ولن يتم السماح لهم بالمغادرة، بحسب التقارير.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، لصحيفة الجارديان البريطانية، إن الخطة تشبه "معسكر اعتقال".

وقال لامي، أمام لجنة التنمية الدولية في البرلمان، اليوم الأربعاء، إنه "لا ينبغي لأي وزير دفاع أن يتحدث عن احتجاز أشخاص فعليا، غير قادرين على المغادرة على الأرجح، بالطريقة التي وصفها.. أدين ذلك بأشد العبارات".

وأضاف لامي، ردا على سؤال عما إذا كان ينوي فرض عقوبات على كاتس، أنه "لا يستطيع التعليق على العقوبات قيد الدراسة"، لكنه أشار إلى تعليقات مماثلة أدلى بها في السابق لإدانة وزراء إسرائيليين آخرين قبل أن يفرض عقوبات عليهم.

ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية، على الفور، على طلب التعليق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي نقل الفلسطينيين من غزة إلى مدينة إنسانية يسرائيل كاتس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة