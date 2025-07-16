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استطلاع: 52% من الإسرائيليين يؤيدون السيطرة على غزة

10:26 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

فرض سيطرة على قطاع غزة

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وكالات

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون فرض سيطرة على قطاع غزة وفرض حكم عسكري مؤقت بعد انتهاء الحرب.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 64% يعارضون إقامة دولة فلسطينية، في حين عبّر 53% عن رفضهم لمشاركة السلطة الفلسطينية في أي تسوية مستقبلية تتعلق بقطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 66% من الإسرائيليين يعربون عن خشيتهم من وقوع هجوم مشابه لهجوم السابع من أكتوبر 2023، لكن هذه المرة من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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