استطلاع: 52% من الإسرائيليين يؤيدون السيطرة على غزة

وكالات

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون فرض سيطرة على قطاع غزة وفرض حكم عسكري مؤقت بعد انتهاء الحرب.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 64% يعارضون إقامة دولة فلسطينية، في حين عبّر 53% عن رفضهم لمشاركة السلطة الفلسطينية في أي تسوية مستقبلية تتعلق بقطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 66% من الإسرائيليين يعربون عن خشيتهم من وقوع هجوم مشابه لهجوم السابع من أكتوبر 2023، لكن هذه المرة من الفلسطينيين في الضفة الغربية.