بزشكيان: ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة

طهران- (د ب أ)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، "إننا ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وأننا نواصل هذا المسار السلمي بجدية".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الثلاثاء، عن بزشكيان قوله في مدونة له على منصة "إكس" مساء الاثنين: "علينا أن ننظر إلى الماضي بعين ناقدة، لفتح آفاق جديدة".

وأضاف: "ما سيقودنا إلى مستقبل أفضل هو إعادة بناء الأمل، والاستعداد للتعلم والتغيير، وشق طريق جديد قائم على الوفاق والتعاطف والعقلانية... ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وأننا نواصل هذا المسار السلمي بجدية".

وكتب الرئيس الإيراني في مدونة أخرى: "في الاختبار الكبير للحرب المفروضة، ورغم الضغوط النفسية والمشاكل الكثيرة التي فرضت على شعبنا، شهدنا تشكيل أحد أكثر مظاهر المشاركة العامة والإجماع والتلاحم الاجتماعي تميزًا في تاريخ إيران المعاصر، ووقف الإيرانيون في الداخل والخارج، المنتقدون وغير المنتقدين، متحدين كيد واحدة ضد العدو المعتدي".