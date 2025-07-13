وكالات

قال مسؤول إيراني رفيع، الأحد، إن إسرائيل أرادت اغتيال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اجتماع مهم لمجلس الأمن القومي الإيراني خلال حرب الاثني عشر يوما.

وأكد المسؤول الإيراني، أن إسرائيل تعمدت استهداف بزشكيان خلال اجتماع مهم لمجلس الأمن القومي خلال الحرب، لافتا إلى أن محاولة اغتيال الرئيس كانت جزءا من خطة إسرائيلية تهدف لإسقاط النظام في البلاد.

وأشار المسؤول الإيراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن محاولة الاغتيال استهدفت رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في إيران لتعطيل البلاد، موضحا أن محاولة الاغتيال جرت خلال اجتماع مهم بشأن قرارات استراتيجية للرد على عدوان إسرائيل.

ونوّه المسؤول الإيراني، إلى أن طهران بدأت عمليات تحقيق واسعة بشأن محاولة اغتيال إسرائيل للرئيس مع شكوك بوجود عميل، مشددا على أن محاولة اغتيال بزشكيان لن تمر دون أن تدفع إسرائيل ثمن ذلك.

وكشفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أمس السبت، عن إصابة الرئيس مسعود بزشكيان خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في يونيو الماضي.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس الإيراني أُصيب بجروح في ساقه في الهجوم الذي استهدف مجلس الأمن القومي يوم 16 يونيو.