وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن تكلفة إنشاء "المدينة الإنسانية" في رفح جنوبي قطاع غزة ستتراوح بين 10 إلى 15 مليار شيكل.

وقال المسؤولون، إنه إذا تم تنفيذ مشروع "المدينة الإنسانية" فإن إسرائيل ستتحمل في المرحلة الأولى جميع التكاليف تقريبًا.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن "المدينة الإنسانية" في رفح هو معسكر ضخم بخيام كبيرة لاستيعاب نصف مليون شخص ومنع العودة إلى شمال غزة.

وكشفت الصحيفة العبرية، أن هناك انتقادات حادة داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية ومنظمات إنسانية تحذر من "المدينة الإنسانية" في رفح باعتبارها "بداية حكم عسكري وتهجير قسري للسكان".

ووقعت مواجهة بين رئيس الأركان إيال زامير ووزير المالية بتسئيل سموتريتش حول "المدينة الإنسانية" في رفح خلال اجتماعات الكابينت الأمنية، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قدم خطة تقضي ببناء ما سمّاها "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح المدمرة جنوبي قطاع غزة، لتؤوي جميع سكان غزة تقريبًا، باستثناء أولئك المنتمين إلى حركات المقاومة.

وبحسب الخطة، سيتم التدقيق أمنيًا على الفلسطينيين قبل السماح لهم بالدخول إلى المدينة، ولن يُسمح لهم بالمغادرة.

وأطلع كاتس مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين على الخطة، مشيرًا إلى أن "المخيّم" الجديد من المقرر أن يستوعب في البداية نحو 600 ألف فلسطيني، وفي نهاية المطاف سيستوعب كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.

وندد منتقدون محليون ودوليون، بهذا الاقتراح، ووصفته جماعات لحقوق الإنسان وأكاديميون ومحامون بأنه مخطط لبناء "معسكر اعتقال".