وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، السبت، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" دعت أستراليا واليابان إلى توضيح الدور الذي قد تلعبانه في حال خاضت الولايات المتحدة والصين حربا بشأن تايوان.

ونقلت الصحيفة عن 5 مسؤولين مطّلعين، قولهم إن إلبريدج كولبي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات طرح هذه المسألة خلال اجتماعات مع مسؤولين عسكريين من أستراليا واليابان في الأشهر الماضية.

وتأتي الخطوة الأمريكية، في إطار جهودها لإقناع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بتعزيز الردع والتجهّز لحرب محتملة بشأن تايوان.

وأجرى الجيش الصيني مناورات برمائية، أمس الجمعة، باستخدام دبابات "عائمة" عبر عمليات إنزال برمائي والسير لمسافات كبيرة داخل المياه.

إلى جانب ذلك، أعلن الجيش الصيني بدء مناورات عسكرية واسعة قرب جزيرة تايوان؛ من أجل اختبار قدرة الجيش على تنفيذ ضربات شديدة الدقة ضد أهداف رئيسية.

وتأتي المناورات العسكرية الصينية في ظل تصاعد التوترات مع تايوان، إذ تعتبر بكين الجزيرة جزء من أراضيها تسعى لاستعادة السيطرة عليه.