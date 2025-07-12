الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا باثنين من الجناة (إثيوبيي الجنسية) في منطقة نجران، جنوب غرب، أدينا بتهريب الحشيش المخدر.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم السبت إن فردين يحملان الجنسية الإثيوبية أقدما على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، مشيرة إلى أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصّة؛ صدر بحقهما حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا.

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 2025 إلى 172 شخصا، بينهم امرأة، بعد أن نفذت حكم الإعدام العام الماضي بحق أكثر من 300 شخص، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات.