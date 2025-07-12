وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن 60 نائبًا من حزب العمال قدموا رسالة لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تطالب بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.

ونقلت "الجارديان" عن رسالة نواب حزب العمال، أن قطاع غزة يتعرض لتطهير عرقي ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يعتزم تهجير سكانه.

وحث النواب في الرسالة وزير خارجية بريطانيا على اتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من تنفيذ خطتها برفح.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قدم خطة تقضي ببناء ما سمّاها "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح المدمرة جنوبي قطاع غزة، لتؤوي جميع سكان غزة تقريبًا، باستثناء أولئك المنتمين إلى حركات المقاومة.

وبحسب الخطة، سيتم التدقيق أمنيًا على الفلسطينيين قبل السماح لهم بالدخول إلى المدينة، ولن يُسمح لهم بالمغادرة.

وأطلع كاتس مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين على الخطة، مشيرًا إلى أن "المخيّم" الجديد من المقرر أن يستوعب في البداية نحو 600 ألف فلسطيني، وفي نهاية المطاف سيستوعب كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.

وندد منتقدون محليون ودوليون، بهذا الاقتراح، ووصفته جماعات لحقوق الإنسان وأكاديميون ومحامون بأنه مخطط لبناء "معسكر اعتقال".