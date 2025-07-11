تصوير- هاني رجب

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الاحتفالية التي أقامتها سفارة رواندا، مساء اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والثلاثين للبلاد، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، بحضور وزير الري ومسؤولين ودبلوماسيين.

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها باسم الحكومة المصرية، على عمق العلاقات بين مصر ورواندا وأهمية الترابط بين دول حوض النيل، مشيراً إلى نجاح مصر في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى داخل رواندا، ومعرباً عن تقدير القاهرة لدعم كيجالي لمواقف مصر في المحافل الدولية والملفات الهامة.

وشهد الحفل حضور وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، إلى جانب سفراء المغرب والجزائر وسلطنة عمان وألبانيا والنمسا وتركيا، فضلاً عن عدد كبير من الشخصيات العامة والدبلوماسيين.

كما حضر الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لرجال الأعمال، واللواء إسماعيل عبد العزيز، رئيس الجمعية المغربية لرجال الأعمال، والدكتور محمود أشرف حاتم، القيادي بحزب مستقبل وطن.