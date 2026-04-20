رد المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية مصطفى القصبي، على ما تردد عبر موقع "فيسبوك" بشأن وفاة المطرب الكبير هاني شاكر.

وعلق القصبي على الشائعات المتداولة على نطاق واسع، مؤكدًا أن خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح، وطالب الجميع بالدعاء له بالشفاء، وتوخي الحذر من الأخبار المغلوطة التي لا تستند على معلومات حقيقة.

انتكاسة الفنان هاني شاكر

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت السبت الماضي عبر صفحتها على "فيسبوك" عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة أنه يخضع لملاحظة طبية دقيقة بالعناية المركزة في المستشفى الذي يعالج به في فرنسا.

وعانى المطرب هاني شاكر من أزمة صحية شديدة إثر إصابته بنزيف في القولون، قبل أن يجري الفريق الطبي المشرف على علاجه عملية جراحية تم خلالها استئصال القولون بالكامل.

ونُقل هاني شاكر إلى فرنسا لاستكمال المتابعة الصحية والتأهيل الطبيعي، وبدأت حالته في التحسن، إلا أنه عانى من انتكاسة تنفسية نُقل على إثرها مجددًا إلى العناية المركزة.

مصطفى كامل يعلق على حالة هاني شاكر

وأكد مصطفى كامل خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل: " أتمنى أن يتخطى الفنان الكبير أزمته، وأشعر بحالة نفسية سيئة بسبب مرض الفنان الكبير هاني شاكر".