أول تعليق من "الموسيقيين" على شائعة وفاة هاني شاكر

كتب : مصطفى حمزة

09:41 م 20/04/2026 تعديل في 10:06 م
    الفنان هاني شاكر
    هاني شاكر
    هاني شاكر
    المطرب هاني شاكر وزوجته
    هاني شاكر المطرب
    حالته مستقرة.. الموسيقيين ترد على شائعات تدهور حالة هاني شاكر _1
    هاني شاكر
    المطرب هاني شاكر
    هاني شاكر
    هاني شاكر
    المطرب هاني شاكر
    نادية الجندي تدعم هاني شاكر بعد أزمته الصحية
    هاني شاكر المطرب

رد المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية مصطفى القصبي، على ما تردد عبر موقع "فيسبوك" بشأن وفاة المطرب الكبير هاني شاكر.

وعلق القصبي على الشائعات المتداولة على نطاق واسع، مؤكدًا أن خبر وفاة هاني شاكر غير صحيح، وطالب الجميع بالدعاء له بالشفاء، وتوخي الحذر من الأخبار المغلوطة التي لا تستند على معلومات حقيقة.

انتكاسة الفنان هاني شاكر

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت السبت الماضي عبر صفحتها على "فيسبوك" عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة أنه يخضع لملاحظة طبية دقيقة بالعناية المركزة في المستشفى الذي يعالج به في فرنسا.

وعانى المطرب هاني شاكر من أزمة صحية شديدة إثر إصابته بنزيف في القولون، قبل أن يجري الفريق الطبي المشرف على علاجه عملية جراحية تم خلالها استئصال القولون بالكامل.

ونُقل هاني شاكر إلى فرنسا لاستكمال المتابعة الصحية والتأهيل الطبيعي، وبدأت حالته في التحسن، إلا أنه عانى من انتكاسة تنفسية نُقل على إثرها مجددًا إلى العناية المركزة.

مصطفى كامل يعلق على حالة هاني شاكر

وأكد مصطفى كامل خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل: " أتمنى أن يتخطى الفنان الكبير أزمته، وأشعر بحالة نفسية سيئة بسبب مرض الفنان الكبير هاني شاكر".

هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية

أحدث الموضوعات

هل ينتقل محمد صلاح للدوري الإيطالي؟.. مصدر يجيب
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح للدوري الإيطالي؟.. مصدر يجيب
الزمالك يحدد موعد مباراتي اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

الزمالك يحدد موعد مباراتي اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية
فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
حوادث وقضايا

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
بعد حديث ترامب.. ما هو الاتفاق النووي الذي وقعته أمريكا مع إيران في 2015؟
شئون عربية و دولية

بعد حديث ترامب.. ما هو الاتفاق النووي الذي وقعته أمريكا مع إيران في 2015؟
الأدخنة تتصاعد للسماء.. حريق هائل داخل معهد الكبد القومي في المنوفية (صور)
أخبار المحافظات

الأدخنة تتصاعد للسماء.. حريق هائل داخل معهد الكبد القومي في المنوفية (صور)

نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)