(وكالات)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق المدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن قصفت نقطة طبية كانت تقدم مساعدات غذائية وعلاجية للأطفال والنساء، ما أدى إلى استشهاد 15 مدنيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء، إلى جانب إصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.

وأفاد "المكتب الإعلامي الحكومي في غزة" بأن الغارة استهدفت بشكل مباشر نقطة إنسانية في منطقة دوار الطيارة، أثناء توزيع مكملات غذائية للأطفال، معتبرًا أن الاستهداف تم بشكل متعمد وفي توقيت يشهد تجمعًا لعدد كبير من الأمهات والأطفال المرضى.

وأضاف المكتب في بيان رسمي أن هذه "الجريمة الوحشية" تندرج ضمن سياق ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية المستمرة" التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 21 شهرًا، والتي تشمل إلى جانب القتل، سياسة تجويع ممنهجة تطال أكثر من 1.1 مليون طفل في القطاع يعانون من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية.

وأشار البيان إلى أن قصف مرافق إنسانية كمراكز الإيواء والنقاط الطبية والأسواق الشعبية يؤكد أن الاحتلال يواصل جرائمه بلا رادع، في ظل صمت دولي وصفه بـ"المخزي". وشدد على أن استهداف النقاط الطبية يعد "جريمة حرب موثقة وانتهاكًا صريحًا لكل القوانين الدولية والإنسانية".

وحمل المكتب الإعلامي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجزرة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، ووقف ما وصفه بـ"العدوان الإجرامي المتواصل".

كما دعا البيان إلى رفع الحصار فورًا، والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى القطاع، محذرًا من "كارثة إنسانية متفاقمة"، قائلاً: "غزة تموت ببطء، والمجتمع الدولي يكتفي بالمشاهدة".