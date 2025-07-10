إيران تبحث تحويل المناطق المقصوفة من إسرائيل إلى متاحف

طهران - (د ب أ)



أعلن أمين العاصمة الإيرانية طهران، علي رضا زاكاني، تحديد 60 نقطة آمنة تحت الأرض لاستخدامها كملاجئ عند الأزمات، وقال إن 8200 وحدة سكنية في طهران تضررت جراء الحرب الإسرائيلية.



وقال زاكاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء أمس الأربعاء: "خلال الحرب هذه، تمكنا من تحديد هذا العدد من النقاط الآمنة في مناطق مختلفة من طهران".



ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن المسؤول الإيراني القول: "لقد جهزنا هذه النقاط الستين بأجهزة معلومات وصفارات إنذار، ونسعى إلى بناء مواقف سيارات وملاجئ في العاصمة".



وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أخذنا بالاعتبار محطات المترو كجزء من خطة لايواء المواطنين تحت الأرض عند الحوادث".



وقال زاكاني: "نخطط لبناء مواقف سيارات تحت الأرض في مبان مكونة من عشرة طوابق"، مضيفا: "في هذه المباني، سنخصص 3 طوابق تجارية وخدمية، وستحل هذه المواقف جزءا من مشكلة مواقف السيارات، وستُستخدم كملاجئ في حال وقوع حادث".



وأوضح أمين العاصمة: "سناخذ بنظر الاعتبار جميع متطلبات الإيواء في هذه المواقف".



وقال زاكاني: "سنبذل جهدا لتحويل الأجزاء المتضررة إلى متاحف، ولكن سيتم أيضا تركيب لوحات في أجزاء أخرى، وسنترك هذه الأماكن بالتأكيد ذكرى للأجيال القادمة".





