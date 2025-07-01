الأونروا: آلية توزيع المساعدات الأمريكية بغزة "حقل للموت"

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر فى قتل المدنيين أثناء بحثهم عن الطعام في قطاع غزة.

وأكدت الوكالة، أن الأمم المتحدة وحدها بما فيها الأونروا قادرة على إيصال المساعدات بأمان، مشيرة إلى أن الآلية الإسرائيلية الأمريكية الجديدة لإيصال المساعدات في غزة "حقل للموت".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الجمعة الماضي، إن عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة "غير آمنة بطبيعتها.. إنها تتسبب في مقتل السكان".

ووفق الأمم المتحدة، فإن أكثر من 400 فلسطيني استشهدوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو جزئيًا حصارًا استمر 11 أسبوعًا على دخول المساعدات لغزة، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية.

وتريد إسرائيل والولايات المتحدة أن تعمل الأمم المتحدة من خلال "مؤسسة غزة الإنسانية"، لكن المنظمة الدولية رفضت الأمر وشككت في حياد المؤسسة ووصفت طريقة التوزيع بأنها "عسكرة" للمساعدات، وتجبر سكان قطاع غزة على النزوح.