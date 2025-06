على طريقة بايدن.. ترامب وروبيو يتعثران على سلم طائرة الرئاسة (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

وثّق مقطع فيديو تعثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء صعوده سلم طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، في طريقه إلى منتجع كامب ديفيد.

وبدا ترامب في الفيديو وهو يصعد الدرج بعد أن أجاب على أسئلة الصحافيين، قبل أن يتعثر لوهلة، ثم يواصل صعوده بشكل طبيعي إلى داخل الطائرة.

President Trump stumbles while attempting to board Air Force One pic.twitter.com/HRxGMDSP1h