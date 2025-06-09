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على طريقة بايدن.. ترامب وروبيو يتعثران على سلم طائرة الرئاسة (فيديو)

11:41 ص الإثنين 09 يونيو 2025

ترامب وروبيو

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القاهرة- مصراوي:

وثّق مقطع فيديو تعثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء صعوده سلم طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان"، في طريقه إلى منتجع كامب ديفيد.

وبدا ترامب في الفيديو وهو يصعد الدرج بعد أن أجاب على أسئلة الصحافيين، قبل أن يتعثر لوهلة، ثم يواصل صعوده بشكل طبيعي إلى داخل الطائرة.

ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة في تلك اللحظات، إذ أظهر الفيديو أيضًا وزير الخارجية ماركو روبيو وهو يتعثر أثناء صعوده الدرج خلف ترامب، في تكرار للمشهد ذاته.

اللقطة لفتت الأنظار بشكل خاص لأنها تُعيد إلى الأذهان مقاطع سابقة استخدمها ترامب لمهاجمة الرئيس السابق جو بايدن، حين تعثّر الأخير ثلاث مرات متتالية على نفس سلم الطائرة في مارس 2020، وسقط على ركبتيه قبل أن يتدارك نفسه ويكمل صعوده.

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دونالد ترامب التعثر على سلم طائرة الرئاسة طائرة الرئاسة الأمريكية
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