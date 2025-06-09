على غرار بايدن.. ترامب يتعثر أثناء صعوده سلم طائرته الرئاسية



وكالات

تعثر الرئيس دونالد ترامب أثناء صعوده درج طائرته الرئاسية "إير فورس وان" بولاية نيوجيرسي، بعد حديثه مع الصحفيين في لقطة أعادت إلى الأذهان مشاهد تعثر سلفه جو بايدن على سلالم الطائرات.

وأظهرت التسجيلات لحظة تعثر ترامب أثناء صعوده السلم المؤدي إلى الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، حيث كاد أن يسقط، لكنه تماسك وأكمل الصعود، ثم التفت إلى الصحفيين ورفع قبضته في إشارة رمزية إلى أن كل شيء على مايرام.

وخلال فترته الرئاسية، تعثر بايدن في أكثر من مناسبة خلال صعوده على سلم الطائرة، ما أثار وقتها تساؤلات عن صحته ومدى قدرته على ممارسة مهامه، وفقا لروسيا اليوم.

وسبق لترامب وأن سخر وعلق مرارا على سلسلة الحوادث التي تعرض لها سلفه جو بايدن، لا سيما سقوطه الشهير على درج الطائرة في عام 2021، عندما تعثر ثلاث مرات في لحظة أثارت موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.