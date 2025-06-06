(أ ب)

وجهت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة، إلى كيلمار أبريجو جارسيا تهمة نقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل البلاد، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من قيام إدارة ترامب بترحيله عن طريق الخطأ إلى بلده الأصلي، السلفادور.

وجاءت تهم الاتجار بالبشر عندما أوقفت دوريات الطرق السريعة في ولاية تينيسي مركبة في عام 2022 ، للاشتباه في تورط جارسيا في نشاط يتعلق بالاتجار بالبشر.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي في أبريل أنه لم تكن هناك أية أمتعة مع جميع ركاب المركبة ، كما أنهم جميعاً ذكروا نفس العنوان المسجل باسم أبريجو جارسيا.

وبحسب تقرير الوزارة ، لم تُوجه إلى جارسيا أي تهم في ذلك الوقت، وسمح له الضباط بمواصلة طريقه بعد تحذيره فقط بشأن انتهاء صلاحية رخصة القيادة.

وأوضح التقرير أن جارسيا كان في طريقه من تكساس إلى ماريلاند مروراً بميزوري، بهدف جلب عمال بناء.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العدل الأمريكية عن التهم رسميًا في وقت لاحق اليوم الجمعة.