انتقادات في لبنان بسبب تكدّس النفايات في شوارع بيروت

القاهرة- مصراوي:

مع انطلاق الموسم السياحي في لبنان، شهدت شوارع العاصمة بيروت تكدّسًا ملحوظًا للنفايات، ما أعاد إلى الأذهان أزمة النفايات التي اندلعت عام 2015، وأثار موجة غضب وانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتناقل لبنانيون خلال اليومين الماضيين صورًا تُظهر أكوام القمامة تملأ الشوارع، متسائلين عمّا إذا كانت الحكومة تستعد لاستقبال السياح والمغتربين بهذه الصورة.

ودعا بعض المعلقين عبر منصة "إكس" الزوار إلى إحضار كمامات، فيما سخر آخرون من قيام السلطات بتزفيت طريق المطار بينما تعاني العاصمة من أزمة نظافة واضحة.

بالإذن من اخواتنا السيّاح، جيبوا معكن كمّامات. زفّتنا وزبّطنا المطار بس راحت العاصمة 🥲.



اول وصولو (بلدية بيروت)، شمعة على طولو. pic.twitter.com/1hK0TXHRLV — Salah Halawi (@Salah_Halawi) June 5, 2025

وفي ظل تصاعد الانتقادات، تحرك رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، حيث عقد اجتماعًا طارئًا، الخميس، مع مسؤولي شركة "رامكو" المكلّفة بجمع النفايات في العاصمة، إلى جانب مدير عمليات فوج الحرس البلدي، لبحث أسباب الأزمة.

وعقب الاجتماع، جال زيدان في عدد من الشوارع التي شهدت تراكم النفايات، لتبدأ الشركة فورًا حملة لجمع القمامة وإزالتها.

دولتك عايش معنا؟؟ بلبنان؟

أكيد أنك معنا بنفس المدينة؟

أنت متأكد أنك بموقع مسؤول؟

أضحى مبارك لدولة رئيس السلطة التنفيذية الذي يأمر فيُطاع … !!@nawafasalam pic.twitter.com/BR8eMO5195 — jamal fayadجمال فياض (@jamalfayad) June 5, 2025

وتأتي هذه التطورات بينما يعوّل لبنان على موسم سياحي نشط، بعد عام من التوتر الأمني الذي بلغ ذروته في صيف 2023 نتيجة الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

كما تزامن ذلك مع رفع عدد من الدول الخليجية حظر السفر عن لبنان، ما عزز الآمال بانتعاش اقتصادي في ظل الأزمة المستمرة منذ 2019.