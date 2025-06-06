إعلان

انتقادات في لبنان بسبب تكدّس النفايات في شوارع بيروت

02:30 م الجمعة 06 يونيو 2025

انتقادات في لبنان بسبب تكدّس النفايات في شوارع بير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

مع انطلاق الموسم السياحي في لبنان، شهدت شوارع العاصمة بيروت تكدّسًا ملحوظًا للنفايات، ما أعاد إلى الأذهان أزمة النفايات التي اندلعت عام 2015، وأثار موجة غضب وانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتناقل لبنانيون خلال اليومين الماضيين صورًا تُظهر أكوام القمامة تملأ الشوارع، متسائلين عمّا إذا كانت الحكومة تستعد لاستقبال السياح والمغتربين بهذه الصورة.

ودعا بعض المعلقين عبر منصة "إكس" الزوار إلى إحضار كمامات، فيما سخر آخرون من قيام السلطات بتزفيت طريق المطار بينما تعاني العاصمة من أزمة نظافة واضحة.

وفي ظل تصاعد الانتقادات، تحرك رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، حيث عقد اجتماعًا طارئًا، الخميس، مع مسؤولي شركة "رامكو" المكلّفة بجمع النفايات في العاصمة، إلى جانب مدير عمليات فوج الحرس البلدي، لبحث أسباب الأزمة.

وعقب الاجتماع، جال زيدان في عدد من الشوارع التي شهدت تراكم النفايات، لتبدأ الشركة فورًا حملة لجمع القمامة وإزالتها.

وتأتي هذه التطورات بينما يعوّل لبنان على موسم سياحي نشط، بعد عام من التوتر الأمني الذي بلغ ذروته في صيف 2023 نتيجة الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

كما تزامن ذلك مع رفع عدد من الدول الخليجية حظر السفر عن لبنان، ما عزز الآمال بانتعاش اقتصادي في ظل الأزمة المستمرة منذ 2019.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان الموسم السياحي في لبنان بيروت أزمة النفايات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديوهات العجول الهربانة 2025.. عجل يقتحم محل أحذية في الإسكندرية
فيديو مبهج| احتفال العيد داخل قطار الصعيد ومسافرون: ربنا يديم علينا الأمن والأمان
كيف تتجنب "التخمة" بعد تناول اللحوم؟.. 7 عادات لا تتجاهلها