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إيران: لا يمكن الوثوق بالأمريكيين

01:22 م الإثنين 30 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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(وكالات)

شددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على أن الثقة في السياسات الأمريكية باتت شبه معدومة بسبب ما وصفته بـ"التغييرات المتكررة" في مواقف واشنطن، معتبرة أن هذا السلوك أصبح "نمطًا ثابتًا" في تعامل الإدارة الأمريكية مع الملفات الدولية.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن رفضها لأي رهان على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات أو السماح ببيع النفط الإيراني، ووصفتها بأنها "غير موثوقة".

كما انتقدت الوزارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن صمتها أو تبريرها للاعتداءات الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية يقوض فرص التعاون معها.

وقالت: "لا يمكن للوكالة أن تتوقع التزامنا بينما تلوذ بالصمت تجاه الاعتداءات".

واستنكرت طهران التهديدات المتكررة بفرض عقوبات جديدة، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها هذه الأدوات، وأضافت: "لقد أثبتنا أننا لن نستسلم أمام المطالب المفرطة".

وردًا على تصريحات فرنسا حول المشاركة في عمليات ردع ضد ما قالت باريس إنها "هجمات إيرانية على إسرائيل"، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن هذا "يمثل اعترافًا رسميًا بدور فرنسا في العدوان ضد إيران".

كما تساءلت الوزارة عن كيفية مطالبة المجتمع الدولي طهران بضمان أمن المفتشين الدوليين، في وقت تتعرض فيه منشآتها النووية لهجمات لم تمر عليها سوى أيام قليلة.

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