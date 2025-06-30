"هتف الموت لجيش إسرائيل".. جدل واسع بعد حفل مغني بريطاني في أمريكا

كتبت- سلمى سمير:

يواجه الثنائي الموسيقي البريطاني "بوب فايلان" احتمال حظر دخولهما إلى الولايات المتحدة، بعد أن أثار المغني الرئيسي في الفرقة، باسكال روبنسون-فوستر، موجة من الانتقادات إثر هتافات معادية لإسرائيل خلال مشاركته في مهرجان جلاستنبري الموسيقي، الذي بث مباشرة عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي واير" الأمريكية عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الوزارة تدرس حاليًا إلغاء تأشيرة الفرقة قبيل جولة فنية مقررة في 20 مدينة أمريكية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وجاء في التصريحات أن "الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرات لأي أجنبي يدعم الإرهاب"، في إشارة إلى الهتافات التي أطلقها المغني والتي تضمنت عبارات مثل "الموت للموساد" و"الموت لجنود الجيش الإسرائيلي"، إلى جانب ترديد شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة، إن شاء الله".

وحمل الحضور في الحفل الأعلام والكوفية الفلسطينية ورددوا خلف خلف باسكال هتافات "الموت لجيش إسرائيل".

من جانبها، دعت منظمة "ستوب أنتيسيميتزم" الأمريكية، المعنية برصد معاداة السامية، إلى سحب تأشيرة دخول المغني، معتبرة أن تصريحاته تشكل تحريضا على العنف والكراهية.

ويأتي ذلك في وقتٍ يخضع فيه أداء "فايلان" للتحقيق من قبل شرطة أفون وسومرست البريطانية، التي أكدت أنها تدرس ما إذا كانت التصريحات قد تشكل خرقًا للقانون يستدعي فتح تحقيق جنائي.

كما أثار بث الحفل دون رقابة من قبل "بي بي سي" انتقادات سياسية، حيث وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخطاب بأنه "خطاب كراهية مروع"، وطالب الهيئة الإعلامية بتفسير كيفية إذاعة هذه المشاهد دون تدخل.

وفي السياق ذاته، طالب كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، بمحاسبة المغني قانونيا، مشبها الواقعة بقضية لوسي كونولي، التي سُجنت العام الماضي بتهمة التحريض على الكراهية العرقية بعد منشورات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحيته، أعلن ليو تيريل، رئيس فريق وزارة العدل الأمريكية لمكافحة معاداة السامية، أنه سيتواصل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع دخول الفنان إلى الأراضي الأمريكية، مشددا على أن "هذه التصريحات لا مكان لها في المجتمعات المدنية".

ويُشار إلى أن فرقة "بوب فايلان" كانت قد اضطرت لإلغاء جولة في الولايات المتحدة عام 2023 بسبب مشكلات تتعلق بالتأشيرات، لكنها عادت وأكدت نيتها إطلاق جولتها هذا العام، والتي تشمل مدنا رئيسية مثل نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وناشفيل.

وفي أول رد على الجدل، نشر "فايلان" عبر حسابه على إنستجرام رسالة قال فيها: "من المهم أن نُلهم الأجيال المقبلة لحمل الشعلة التي أُوكلت إلينا".