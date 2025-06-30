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بـ6 كلمات.. ترامب يدعو لإنهاء حرب غزة

10:46 ص الإثنين 30 يونيو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

في منشور نُشر في ساعة متأخرة من ليل السبت على منصته "تروث سوشيال"، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلاً من إسرائيل وحركة حماس إلى التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، يهدف إلى إعادة الأسرى الذين تم اختطافهم خلال هجوم 7 أكتوبر.

وكتب ترامب باقتضاب: "أبرموا الصفقة في غزة. أعيدوا الأسرى"، من دون أن يقدّم أي تفاصيل إضافية.

ورغم إيجازه، اعتُبر المنشور بمثابة دعوة مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي قدمًا في اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما كان ترامب قد توقع إنجازه في تصريحات سابقة خلال أسبوع.

ويأتي هذا التصريح بعد ساعات فقط من دعوة ترامب مجددًا للنيابة العامة الإسرائيلية إلى إغلاق الملفات القضائية المرفوعة ضد نتنياهو، مبررًا موقفه بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية منخرط حاليًا في مفاوضات حساسة مع حماس من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق سراح الرهائن.

وهذه هي المرة الثانية خلال فترة وجيزة التي يطالب فيها ترامب بوقف الإجراءات القانونية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تُمنح الآن للعملية التفاوضية، في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها إسرائيل.

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دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس قطاع غزة
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