الجيش الإسرائيلي يُواصل استهداف منتظري المساعدات في قطاع غزة



وكالات

استقبل مستشفى العودة شهيد و23 إصابة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين كانوا بانتظار المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

كما تم استشهاد 79 فلسطينيًا، بينهم 7 من منتظري المساعدات، نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأحد، وفقا للغد.

ونسف الجيش الإسرائيلي مربعًا سكنيًا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على مخيم الشاطئ بمدينة غزة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف بكثافة باتجاه منطقة البطن السمين جنوبي خان يونس.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر سياسية أن المفاوضات لإبرام صفقة تبادل في غزة مستمرة طيلة الوقت، لكنها لم تحرز تقدمًا حتى اللحظة.

وأضافت المصادر أن تعميق العملية العسكرية في قطاع غزة لا يزال خيارًا مطروحًا في حال تعثر المفاوضات.

وفي هذا الصدد، ذكرت القناة 12، أن هناك توترًا بين المستويين السياسي والعسكري بشأن استمرار الحرب على غزة.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن التقديرات في إسرائيل تؤكد أن الإنجازات العسكرية في إيران قد تؤثر على موقف حماس.

في حين قالت المصادر: "نأمل أن يؤدي النصر على إيران إلى صفقة في غزة على غرار عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، التي أدت سابقا إلى إبرام صفقة تبادل".

فيما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أن هناك ترتيبات لإجراء زيارة نتنياهو إلى واشنطن نهاية الشهر المقبل".

وقالت مصادر للصحيفة: لم يتم الاتفاق بعد حول موعد الزيارة، مؤكدة أن نتنياهو لم يتلقَ بعد دعوة من البيت الأبيض.