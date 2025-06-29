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مستشار خامنئي: الهدف النهائي للهجوم الإسرائيلي الأمريكي هو تقسيم إيران

08:37 م الأحد 29 يونيو 2025

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني

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وكالات
قال مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس الخداع عندما قال إن إسرائيل قد تهاجم إيران لكن ليس قريبا.
وأكد لاريجاني، أن أمريكا استخدمت التفاوض خدعة وكان هناك تنسيق بينها وبين إسرائيل لمهاجمة إيران، لافتا إلى أن الإسرائيليين وجهوا تهديدات لمسؤولين سياسيين وأمنيين إيرانيين خلال الحرب.
وأوضح لاريجاني، أن ترامب تصور أنه عبر التهديد وخلق الرعب يستطيع دفع طهران للاستسلام، مؤكدا أن الهدف النهائي للهجوم الإسرائيلي الذي تم بدعم أمريكي هو تقسيم إيران.
وأشار لاريجاني، إلى أن سلوك مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي وجه ضربة قوية لنظام حظر الانتشار النووي، مضيفا "نملك المعرفة النووية ونستطيع البناء مرة أخرى".

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مستشار المرشد الإيراني خامنئي علي لاريجاني إيران وإسرائيل
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