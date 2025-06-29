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إصابة 3 فلسطينيين بنيران مستوطنين إسرائيليين شمال شرق القدس

08:31 م الأحد 29 يونيو 2025

مستوطنين أطلقوا النار على 3 فلسطينيين

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن مستوطنين أطلقوا النار على 3 فلسطينيين وأحرقوا منزلا بقرية حزما شمال شرق القدس.

وأشارت إذاعة الاحتلال، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى القرية بعد فرار المستوطنين ولم تعتقل أيا منهم.

وأفادت تقارير إعلامية، بإصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين في بلدة حزما شمال شرق القدس.

في سياق منفصل، أشارت تقارير إعلامية، إلى أن غارات إسرائيلية تدمر أكثر من 15 منزلا في حي التفاح ومنطقتي جباليا البلد والنزلة شمالي قطاع غزة، لافتة إلى حدوث عمليات نزوح كبيرة من مدينة غزة وشمالي القطاع.

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