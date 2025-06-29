إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو خلال الأسبوع المقبل

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إنه تم إلغاء جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي كانت مقررة خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت القناة، أن إلغاء جلسات محاكمة نتنياهو جاء بعد مشاركته في جلسة سرية بالمحكمة المركزية بالقدس، اليوم الأحد.

وقبل قليل، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى المحكمة المركزية في القدس لحضور جلسة سرية بعد رفض طلبه إلغاء شهادته.

ومن جهتها نقلت هيئة البث عن مصدر أمني تأكيده أن رئيس الاستخبارات العسكرية قدم لقضاة المحكمة عرضا بناء على طلب نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت نهاية الأسبوع الماضي، محاولات رئيس الوزراء مجدداً تأجيل جلسات المحكمة، معللاً ذلك بجدول أعماله المزدحم وحالة الطوارئ الخاصة بسبب حرب إيران.